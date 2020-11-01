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Тюменским старшеклассникам предлагают написать письмо ровесникам, не вернувшимся с войны

Общество, 14:32 10 ноября 2020

Тюменский областной совет ветеранов войны и труда | Фото: Тюменский областной совет ветеранов войны и труда

Областной конкурс сочинений "Письмо ровеснику" ждет заявок от учеников 9-11 классов школ региона. Ребятам предложат изучить биографии реальных людей, ушедших на фронт со школьной скамьи в 1941-1943 годах и не вернувшихся домой, поразмышлять, чем они жили, о чем мечтали. По итогам лучших работ будут сняты ролики и документальный фильм, который создадут журналисты детского медиахолдинга "Академия радости".

Организаторами конкурса выступают Центр эффективной педагогики Марины Солотовой, Тюменский областной Совет ветеранов войны и труда при поддержке департамента образования и науки Тюменской области.

Мероприятие станет первым в проекте "Навек остались молодыми". Авторы идеи уверены, что это - начало многолетней работы по восстановлению исторической памяти. В планах - еще много полезных и эффективных дел, связанных с привлечением внимания молодых к подвигу их ровесников, пояснили в Совете ветеранов.

Принять участие в конкурсе сочинений может любой желающий школьник 9-11 классов Тюменской области. Работы принимают до 25 ноября. Коллективные заявки к конкурсу не принимаются. Положение о конкурсе - здесь.

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# 75-летие Победы , Совет ветеранов , сочинение , школьники

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