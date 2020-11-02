Тюменские поисковики прошли через образовательную экспедицию

| Фото: областной поисковый центр | Фото: областной поисковый центр

82 бойца и руководителя поисковых отрядов региона приняли участие в образовательной экспедиции поисковых отрядов "Школа поисковика", которая проходила в Тюменской области с 26 октября по 1 ноября, сообщают организаторы.

Темами стали: история Великой Отечественной войны, история Тюмени в годы войны, вооружение и обмундирование РККА, фортификация РККА, основы первой помощи. На практических занятиях поисковики обучались основам туристической подготовки и выживания, а также реставрации и музейного дела. В заключительный день все прошли итоговое тестирование.

Кроме того, состоялись интеллектуальные игры "Великая Отечественная война в вопросах и ответах" и "Россия против", вечер военной песни, курс молодого бойца, соревновательные эстафеты, конкурсные программы "Я – будущий руководитель поискового отряда" и "Конкурс молодых поисковиков".

Участники образовательной экспедиции встретились с разными поколениями поисковиков – воспитанниками Артура Ольховского, обсудили, как раньше была организована работа по увековечению памяти павших.

Отряды подготовили тематические презентации музейных экспозиций и сайты, посвященные поисковому движению.

Образовательная экспедиция стала этапом в подготовке бойцов школьных и студенческих отрядов к участию в полевом поисковом сезоне "Вахта Памяти".