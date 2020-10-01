Тюменские эксперты выступят на Всероссийской неделе финансовой грамотности

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

О неденежной экономике и защите прав потребителя расскажут тюменские эксперты в онлайн-режиме на Всероссийской неделе финансовой грамотности 31 октября. Трансляции пройдут в группе Национального центра финансовой грамотности в социальной сети "Одноклассники".

С 9 до 10 часов по московскому времени председатель тюменского отделения Союза защиты прав потребителей финансовых услуг Михаил Мельцер выступит с лекцией "Как обеспечить устойчивость бюджета в кризис: кейсы о неденежной экономике". В эфире можно будет узнать о том, как работают "банки времени", что такое "экономика заслуг" и как экономика совместного пользования становится традицией. Цель лекции – дать практические советы тем, кто хочет использовать в кризис не только денежный, но и социальный капитал.

С 10 до 11 часов по московскому времени юрист регионального отделения Союза защиты прав потребителей финансовых услуг Альберт Альмухаметов проведет лекцию "Если нарушены права? Памятка по защите прав потребителя". Все желающие смогут узнать правила грамотного поведения и эффективные методы защиты своих прав.