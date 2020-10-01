Тюменская область - стажировочная площадка по внедрению технологии семейной диспетчерской во всей России

| Фото: скрин с прямой трансляции | Фото: скрин с прямой трансляции

Далее в сюжете Тюменские НКО узнали, как стать исполнителем общественно полезных услуг

С чего начиналась работа семейной диспетчерской в Тюменской области и как сейчас выстроена работа этого уникального механизма по взаимодействию с родителями и детьми, рассказала на всероссийском вебинаре директор центра "Семья" Елена Перминова. Организаторами вебинара выступили Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Союз журналистов России.

"Семейная диспетчерская" – это не просто технология оказания социальной помощи, это современный подход к работе с семьями, попавшими в сложную ситуацию и не нашедшими сил и возможностей преодолеть ее самостоятельно. Реализовывать этот подход предстоит новой службе, которая появится в структуре многих социальных учреждений и будет работать по принципу "одного окна".

В 2019 году Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, изучив тюменский опыт, предложил региону стать стажировочной площадкой по распространению технологии семейной диспетчерской.

Елена Перминова отметила, что появлению этого инструмента по работе с проблемными семьями предшествовала двадцатилетняя работа. В 1996 году в Тюменской области появилась служба экстренного реагирования, где на суточное дежурство заступал соцработник, который поддерживал связь с инспектором по делам несовершеннолетних. Идея службы была в объединении ресурсов социальной защиты и органов внутренних дел. Раньше в конфликтных ситуациях в семьях итоговое решение, как правило, принимали сотрудники полиции, что получало множество негативных отзывов, так как инструменты работы были далеки от партнерства и переговоров.

| Фото: скрин с прямой трансляции | Фото: скрин с прямой трансляции

В какой-то момент после волны случаев некорректных действий соцслужб, прокатившейся по всей стране в 2006-2010 годах, было принято решение изменить подход. В Тюменской области социальным работникам в выстраивании новой системы помогала прокуратура и все ведомства системной профилактики. С 2015 года оператором диспетчерской стал опытный психолог-конфликтолог, обращения фиксировались по номерам: 02, 112 и 8-800-200-72-01, источником сведений также стал областной Банк данных семей и несовершеннолетних.

В зависимости от каждого конкретного случая по вызову оператор формирует состав команды и определяет его экстренность. В команду теперь входят не только представители МВД, но и здравоохранения, образования, органов опеки, МЧС и молодежной политики. Форма выездов перестала быть только срочной: специалисты, исходя из ситуации, могут отправиться в семью немедленно, планово на следующий день либо в рамках профилактической работы. Решения о способах реагирования и оказания помощи принимаются коллегиально, документы оформляются комиссией. В год служба принимает около 2,5 тыс. звонков и совершает более 2 тыс. выездов.

Елена Перминова отметила, что такая служба работает не только в областной столице, но и во всех муниципалитетах Тюменской области. Благодаря этому в десять раз увеличилось число принятых решений о помощи в течение суток, максимально снизился риск возникновения спорных решений и конфликтов с семьей. В десять раз снизилось количество случаев помещения детей в госучреждения, в 75% ситуаций удается вовлечь семьи в партнерство и преодолеть кризис. Работу тюменской соцзащиты оценили на самом высоком уровне - о ней уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала президенту Владимиру Путину.

Дарья Казакова