Тюменских призывников ждут на бесплатных консультациях

| Фото: со страницы Максима Шереметьева во ВКонтакте | Фото: со страницы Максима Шереметьева во ВКонтакте

На бесплатные консультации по вопросам призыва на военную службу приглашает тюменцев лидер программы патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев.

Как рассказал общественник, шесть лет назад он уволился с должности начальника отдела призыва в военном комиссариате и все эти годы много консультировал людей по теме службы в армии. К нему обращались в основном знакомые люди, но теперь он решил помогать всем желающим.

Как подготовиться к призыву, как вести себя в военкомате, как увеличить вероятность попадания в определенные рода войск, что делать, если есть право на отсрочку, но нарушаются права призывника, - на все эти темы Максим Шереметьев, как человек, непосредственно работавший в системе, может дать компетентный совет. Помимо индивидуальных консультаций, эксперт может выступать перед классами с допризывной молодежью, разъясняя порядок постановки на воинский учет, поясняя, как проходит процедура, где в жизни будет необходим документ воинского учета.

Консультации возможны как в онлайн, так и в офлайн-формате. Запись через личные сообщения или комментарии под этой записью.

Максим Шереметьев пояснил, что с сентября провел уже несколько таких встреч, на которые приходили мамы призывников. Их волновало, что будет с детьми, куда они попадут, как проходить комиссию. Но в таком общении немного толку, ведь служить пойдут не родители, а призывники. "Проблема такая - призывники слабо идут на такие консультации, потому что ситуация такая же, как в целом по России в отношении к психологам: мол, как-нибудь разберемся сами. Надо прививать мнение, что обращаться за консультациями это норма, это можно и нужно делать. Для того, чтобы была польза от такого общения, нужно индивидуально общаться с человеком, ведь все разные и каждый ведет себя по-своему", - уверен эксперт.

Как общественный деятель, он выразил мнение, что отсутствие разъяснительной работы по поводу призыва - это беда нынешней системы военных комиссариатов. "Люди не владеют сведениями, им ничего не говорят о том, что будет происходить. Существует информационный вакуум. Встречаются еще люди, которые думают, что на сборном пункте, как и в лихие годы, призывники до сих пор спят на лавках и им нечем питаться. Это не так. Сейчас там ограниченное количество людей, нормальные казармы и есть постельное белье, которое меняется. Как только призывник проходит необходимые процедуры, он становится на довольствие, получает трехразовое питание, в пункте все время находятся медики. Мало кто знает, что срок службы идет с момента убытия со сборного пункта, а не с момента прибытия туда", - рассказал Максим Шереметьев.

Он выразил надежду, что военные комиссариаты Тюменской области в скором будущем станут более открытыми и начнут давать информацию бытового характера, которая не несет секретных данных, зато может успокоить родителей и вернуть человеческое лицо системе призыва. Со своей стороны Максим Шереметьев выразил готовность помогать военкоматам в разъяснительной работе с призывниками и их родителями.

Дарья Казакова