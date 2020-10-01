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Сотни килограммов печенья передали благотворители на нужды тюменцев

Общество, 18:05 21 октября 2020

пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Региональное отделение "Российского красного креста" и социальный проект "Банк еды" провели совместную благотворительную акцию, благодаря которой продуктовые пожертвования получат особенно нуждающиеся в поддержке тюменцы.

Как сообщают в Альянсе СО НКО Тюменской области, сотни килограммов печенья, предоставленных благотворительным фонд продовольствия "Русь", для дальнейшего распределения передали волонтерам некоммерческих организаций "Обретая крылья", "Альянс", "Оптимист", "Вдохновение", "Возрождение", тюменского регионального филиала благотворительного фонда "Траектория надежды", научно-исследовательского фонда "Земля Сибирская" и других организаций.

Продукты получат инвалиды, многодетные семьи, родители-одиночки, пенсионеры, бездомные и другие социально незащищенные граждане.

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# благотворительность , волонтерство , Красный крест , пожертвования , социально ориентированные некоммерческие организации

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