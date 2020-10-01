"Социальная технологическая инициатива" займется популяризацией высоких технологий в сфере НКО

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Более 30 журналистов, бизнесменов, изобретателей и лидеров некоммерческих организаций, занимающихся реализацией самых разнообразных инициатив, – от развития культуры до защиты окружающей среды, - собрало первое заседание инициативной группы нового проекта, "Социальной технологической инициативы" 15 октября в тюменской "Точке кипения".

Как сообщают в региональном Альянсе СО НКО, проект подразумевает привлечение некоммерческих организаций как агрегаторов социального запроса на новые технологии, популяризаторов и лоббистов научно-технических разработок, а также пользы новых технологий среди простых людей.

Председатель Альянса Михаил Мельцер во время заседания напомнил, что в России создан и работает целый спектр инструментов и площадок, направленных на поиск путей преодоления отставания и включения государства в число ведущих технологических держав.

"Однако такие проекты, например, как федеральная программа "Национальная технологическая инициатива", фокусируются в основном на обеспечении присутствия страны на мировых технологических рынках. В то же время значительное число граждан не включены в процесс создания, внедрения и повседневного использования результатов технологических инноваций. Улучшить жизнь россиян – вот главная идея нашего проекта", - пояснил он.

Основными направлениями деятельности "Социальной технологической инициативы" в 2020 - 2021 годах должны стать объединение изобретателей и инноваторов для защиты интеллектуальной собственности, помощь в подготовке и реализации грантовых проектов в сфере социальных инноваций, продвижение инновационных решений и технологических продуктов и обеспечение представительства российских и международных стартапов на тюменском рынке.

На встрече член общественного совета при управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, юрист Альберт Альмухаметов рассказал об организационно-правовой форме нового общественного объединения. "Социальную технологическую инициативу" было предложено создать в формате ассоциации, руководить которой будет общее собрание членов.

Предприниматель, руководитель социального проекта "Сильнейшим", лидер организации-резидента тюменского технопарка Станислав Реутов рассказал о пользе социальной поддержки для эффективного внедрения инновационных разработок и технологических стартапов на примере своей идеи "Тюмень - зеленый город" про озеленение крыш домов и объектов городской инфраструктуры. "Бизнес, развивающий новые технологии, должен делать добро, но без помощи общественных структур в продвижении разработок и преодолении барьеров восприятия инноваций не обойтись", - уверен он.

На мероприятии также прошла презентация пилотных проектов, реализацией которой займется новая ассоциация. Так, известный коуч, специалист в сфере PR, политолог Светлана Крюкова рассказала об идее творческого конкурса #НеМагия, цель которого - рассказать, как новые технологии меняют жизнь человека к лучшему и решают социальные проблемы. В нем смогут принять участие работы любых форм (литература, живопись, видео и т.д.) Главное условие – произведения должны рассказывать об уже реализуемых или завершенных проектах.

Директор телеканала "Город", журналист Павел Клопов поделился планами создания дискуссионного клуба и, в последующем, ток-шоу "Прогрессоры" о влиянии новых технологий на жизнь людей.

По видеосвязи из Москвы программист Евгений Мазуров рассказал о разработке социальной игры "Я из будущего", участник которой будет знакомиться и обучаться работе с новой технологией, начиная с изобретения и заканчивая запуском высокотехнологичного стартапа.

Об идеи учреждения "Премии Прометея", которую можно будет получить за вклад в развитие инноваций в социальной сфере и фактическое решение социальных проблем с помощью новых технологий, рассказал председатель АНО "Легион" Павел Крутько.

Проект ведущего инженера по автоматизации технологических процессов Евгения Шадрина "Азбука технологий" предполагает создание общедоступной базы знаний, посвященных цифровым компетенциям, включающей сборник образовательных практик, видео-лекции и практикумы.

По итогам выступлений спикеров и обсуждения вопросов повестки участники заседания инициативной группы единогласно приняли резолюцию, которая поддерживает основные идеи, цели, задачи и направления работы нового проекта, а также одобряет подготовку к регистрации нового общественного объединения – Ассоциации развития инноваций в социальной сфере "Социальная технологическая инициатива".