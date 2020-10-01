Региональные НКО пройдут курс по сторителлингу

| Фото: https://www.schoolnko.ru/ | Фото: https://www.schoolnko.ru/

Как писать, не вызывая жалости, и по какому принципу люди воспринимают истории, расскажут общественникам на курсе по сторителлингу от Медиашколы НКО.

Автор курса - главный редактор портала "Такие дела" Анастасия Лотырева, которая уже пять лет пишет про социальные проблемы в России и фандрайзинговыми текстами помогает разным фондам и их подопечным. Благодаря таким текстам редакция собрала для НКО 424 млн рублей, сообщают в медиашколе.

Курс будет полезен общественникам, представителям региональных НКО, благотворительным фондам. Эксперт научит формулировать тему истории, формировать новостную повестку, правильно преподносить проблему в тексте, писать план материала и не вызывать жалость у читателя. На видео разберут успешные кейсы портала "Такие дела" и пояснят, почему они такими получились.

Бесплатный курс включает в себя пять уроков по сторителлингу и домашние задания. Слушатели, успешно прошедшие его, получат сертификаты. Регистрация открыта до 22 октября включительно по ссылке.

Проект "Медиашкола НКО: будь в медиа и соцсетях" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.