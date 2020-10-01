Тюменские волонтеры помогают кондукторам работать с инвалидами по зрению

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Далее в сюжете Тюменцы могут стать исследователями Текутьевского кладбища

Около 100 буклетов с правилами взаимодействия с людьми с нарушениями зрения раздали в автобусах добровольцы в рамках социальной акции "Белая трость" в Тюмени 15 октября.

Волонтеры ТюмГУ под руководством координатора инклюзивного движения "Белая трость ТюмГУ" Степана Панова побывали на остановках "Железнодорожный вокзал", "Рабочий поселок", "Завод Медоборудования", посетили сам железнодорожный вокзал. В общественном транспорте кондукторам раздали буклеты с правилами взаимодействия с людьми с особенностями.

"Краткий перечень правил о том, как правильно предложить помощь, помочь присесть или выйти из транспорта. Культура меняется, если сравнивать с предыдущими годами, в лучшую сторону. Кондукторы, которые долго работают, даже запоминают постоянных пассажиров с тростями, на колясках. Водители общественного транспорта тоже адекватно ко всему относятся: если видят инвалида-колясочника, выходят, опускают аппарель, помогают заехать в салон. Говорят, что делаем хорошее дело, что нужно просвещаться и обновлять в голове все эти правила", — рассказал корреспонденту "Тюменской линии" Степан Панов.

Отметим, 15 октября отмечается Международный день белой трости. По словам Степана Панова, во многих городах России проводятся месячники "Белая трость". Социальные акции и мероприятия, семинары по улучшению взаимодействия с людьми с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата проводятся до Международного дня слепых, который ежегодно отмечается 13 ноября. Буклеты планируют раздавать до конца месяца.

Инна Пахомова