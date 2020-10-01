Тюменцы могут стать исследователями Текутьевского кладбища

| Фото: Музей воспоминаний «Мы жили» во ВКонтакте | Фото: Музей воспоминаний «Мы жили» во ВКонтакте

Присоединиться к работе волонтеров музея воспоминаний "Мы жили" предлагают тюменцам 17 октября.

Добровольцев ждут с заряженными телефонами или камерами, чтобы фотографировать надгробия Текутьевского кладбища для базы данных проекта.

Желающих помочь просят одеться потеплее. Начало описи - в 10 часов. Сбор у центрального входа на кладбище, в случае опоздания просьба позвонить по номеру 8-963-491-25-22.

"Текутьевское кладбище — признанный памятник истории и потенциально музей истории Тюмени под открытым небом. Наша задача — собрать информацию о захороненных здесь людях и создать на ее основе мобильное приложение-путеводитель по кладбищу", - отмечают организаторы.

Больше информации - в сообществе проекта.

Дарья Казакова