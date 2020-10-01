Еще пять "Шкафов добра" установят в Тюмени

| Фото: управа ЛАО в Instagram | Фото: управа ЛАО в Instagram

Еще пять "Шкафов добра" для сбора вещей для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, установят на территории Ленинского административного округа в Тюмени до конца 2020 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник управления по организационной работе управы ЛАО Юрий Верхоланцев.

Первый из шести таких шкафов на днях появился в Антипино неподалеку от Дома культуры "Поиск". "Идею оборудовать такое место ранее на личном приеме у руководителя управы предложила тюменка Людмила Пачганова. Она рассказала, что знает, что в некоторых городах есть такие шкафы и ящики добра. Мы решили попробовать реализовать проект. Главное, чтобы место, где люди могут оставить ставшую ненужной им одежду и обувь, находилось неподалеку от дома, поскольку не каждый поедет с вещами, например, в церковь. На территории Ленинского административного округа будет еще пять "Шкафов добра". Следующий планируем установить на Лесобазе. На очереди — Тарманы и Мыс", — поделился Юрий Верхоланцев.

"Шкаф добра" в Антипино оборудован отдельными полочками, на которых нанесены обозначающие наклейки. Человеку, который принесет вещи, сразу становится понятно, где нужно оставить детскую одежду, а где разместить обувь для взрослых. Надпись гласит: "Желаешь — отдай. Нуждаешься — возьми".

Следить за состоянием шкафа в Антипино будут подрядные организации и сотрудники ДК "Поиск", рядом с которым и установлен объект.

Инна Пахомова