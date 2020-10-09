  • 9 октября 20209.10.2020пятница
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени появится "Социальная технологическая инициатива"

Общество, 08:51 09 октября 2020

Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Рабочая встреча инициативной группы по подготовке к созданию в Тюменской области нового общественного объединения - Ассоциации развития инноваций в социальной сфере "Социальная технологическая инициатива" - пройдет 15 октября в "Точке кипения".

Как рассказали в региональном Альянсе СО НКО, необходимость создания ассоциации основана на результатах проведения проектной сессии "Десять сильных идей. Технологии для людей" и круглого стола "Проектируя будущее. Каждый агент изменений", которые прошли в августе в Тюмени рамках подготовки проектов к форуму Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

Помимо презентации идей, участники мероприятий выделили ряд актуальных проблем, которые затрудняют внедрение высокотехнологичных разработок в широкую социальную практику. Председатель Альянса СО НКО Михаил Мельцер пояснил, что для исправления этой ситуации было решено начать подготовку к созданию новой организации, которая бы на постоянной основе проводила работу по поиску и популяризации инноваций в социальной сфере, технологий, реально решающих социальные задачи и проблемы.

Цель "Социальной технологической инициативы" - придать технологическим инновациям человеческое измерение, сделать их важными и доступными для тех, кто в них действительно нуждается. Проект подразумевает привлечение некоммерческих организаций как агрегаторов социального запроса на новые технологии, популяризаторов и лоббистов идей НТИ. С другой стороны, к работе планируется привлечь инноваторов, изобретателей, команды молодых ученых и бизнес-структуры, чья деятельность связана с применением новых технологий и которые заинтересованы в их широком применении гражданами и НКО, а также государственными структурами для решения социальных задач.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# высокие технологии , инновации , общественные объединения , социально ориентированные некоммерческие организации , социальные проекты , Точка кипения

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:35 09.10.2020Участники проекта M'uzLab дадут концерт в "Конторе пароходства"
09:24 09.10.2020Новый зеленый уголок обустраивают на Московском тракте в Тюмени
09:13 09.10.2020Волонтеры-медики ждут тюменцев на прогулку
09:02 09.10.2020Развитие медицины и культуры на селе обсудят ученые в Ишиме