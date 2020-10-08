Премьера спектакля о детях из блокадного Ленинграда состоится в Каскаре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Премьера уличного спектакля "Согретые Сибирью" об эвакуированных из блокадного Ленинграда детях состоится на стадионе "Лидер" в с. Каскара 11 октября, начало - в 17 часов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер спектакля Антон Черепков, спектакль расскажет о духовном подвиге жителей Тюменского района, принявших ленинградских детей.

"Согретые Сибирью" задуман как синтез пластики, хореографии и вокала. Участие в постановке примут две театральных труппы каскаринского Дома культуры "Юность" и тюменский коллектив "В квадрате". Возраст актеров варьируется от семи до 17 лет. В спектакле будут задействованы около 40 артистов.

Найти необходимые для постановки вещи помогли жители Каскары. "Они принесли старые тулупы, шали, одежду и ботинки", — поделился Антон Черепков.

Сейчас ребята активно готовятся к показу, репетируют. В спектакле будут использованы большие декорации — две деревянные стены высотой четыре с половиной метра, одна из них с окном. Продолжительность показа - около часа.

До начала спектакля на стадионе будет стоять палатка, в которой местные жители смогут увидеть экспонаты из музейного фонда с. Ембаево, связанные с блокадным Ленинградом. Экспозицию развернут с 16 часов.

"Пока запланирован показ только в Каскаре. Думаю, в будущем мы сможем съездить с нашим спектаклем на какой-нибудь фестиваль. Хотим показать "Согретых Сибирью" в других населенных пунктах Тюменского района и в самой Тюмени", — заключил Антон Черепков.

Напомним, ранее проект получил финансовую поддержку по итогам второй волны конкурса "Цех". Авторам выделили на постановку 120 тыс. рублей.

Инна Пахомова