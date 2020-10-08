Ялуторовского волонтера наградили президентской медалью за участие в акции #МыВместе

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Волонтер штаба #МыВместе, заместитель директора комплексного центра социального обслуживания населения Ялуторовского района Дарья Толстых отмечена медалью за бескорыстный вклад в организацию всероссийской акции взаимопомощи от президента РФ.

Как сказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии", работая волонтером на горячей линии всероссийского штаба, ни о каких наградах не думала.

"С началом пандемии, в марте 2020 года подала заявку с предложением помощи на сайт Добро.ру. На следующий день со мной связался представитель фонда "Росконгресс" и зарегистрировал меня волонтером в кол-центр. Мы работали в определенной программе, нам звонили со всей страны, из разных городов. Чаще всего обращались люди пожилого возраста, инвалиды, то есть те, кто находился на самоизоляции", - рассказала Дарья Толстых.

По 40 звонков за пять часов в течение четырех месяцев обрабатывала волонтер Ялуторовского района. Россияне нуждались в психологической и юридической поддержке. Их связывали со специалистами. Тем, кому нужна была помощь в доставке продуктов питания, лекарств, добровольцы регистрировали, оформляли заявки и направляли их в территориальные добровольческие центры.

"Я работала в таком режиме, что о себе не думала, хотелось помочь людям, которые столкнулись с проблемами. Мне приятно, что мой бескорыстный труд так высоко оценили", - отметила Дарья Толстых.

Вручение медали волонтеру общероссийского штаба #МыВместе прошло в торжественной обстановке в администрации Ялуторовского района.

Делать как можно больше добрых дел, приносить пользу людям – этому девизу следует 34-летняя Дарья Толстых всю жизнь. Сегодня уже ее старший 12-летний сын занимается добровольчеством. Он, как и мать, зарегистрировался на портале Добро.ру.

Анжела Лебедева