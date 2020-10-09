Тюменцы хотят быть наставниками в социальном проекте "Шанс"

| Фото: из сообщества "Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень" во ВКонтакте

30 тюменцев, желающих попробовать себя в роли наставников, заявились на участие в социальном проекте "Шанс. Наставничество".

По словам организаторов, в списке участников можно отметить победителей конкурса проектов "Моя идея" - исполнительного директора Федерации лучного боя Тюменской области Германа Приба и руководителя регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максима Бойко, руководителя отдела реализации проектов в мультицентре "Контора пароходства" Марию Копытову и других деятельных горожан.

"В качестве наставников мы приглашаем людей из совершенно разных сфер деятельности: спорт, творчество, бизнес, политика, социальная деятельность. Главный критерий — активная деятельность, опыт, которым можно поделиться с подростками", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер проекта "Шанс: наставничество" Анастасия Бурцева.

В самом начале наставники пройдут обучение у психолога, она расскажет об особенностях общения с подростками. Затем участники проекта начнут работать наставниками.

Прием заявок продлен до 12 октября. Присоединиться к проекту "Шанс. Наставничество" могут тюменцы в возрасте от 25 до 40 лет. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Инна Пахомова