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Тюменцы хотят быть наставниками в социальном проекте "Шанс"

Общество, 13:48 09 октября 2020

из сообщества "Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень" во ВКонтакте

30 тюменцев, желающих попробовать себя в роли наставников, заявились на участие в социальном проекте "Шанс. Наставничество".

По словам организаторов, в списке участников можно отметить победителей конкурса проектов "Моя идея" - исполнительного директора Федерации лучного боя Тюменской области Германа Приба и руководителя регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максима Бойко, руководителя отдела реализации проектов в мультицентре "Контора пароходства" Марию Копытову и других деятельных горожан.

"В качестве наставников мы приглашаем людей из совершенно разных сфер деятельности: спорт, творчество, бизнес, политика, социальная деятельность. Главный критерий — активная деятельность, опыт, которым можно поделиться с подростками", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер проекта "Шанс: наставничество" Анастасия Бурцева.

В самом начале наставники пройдут обучение у психолога, она расскажет об особенностях общения с подростками. Затем участники проекта начнут работать наставниками.

Прием заявок продлен до 12 октября. Присоединиться к проекту "Шанс. Наставничество" могут тюменцы в возрасте от 25 до 40 лет. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Инна Пахомова

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# волонтеры , наставники , подростки , социальный проект

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