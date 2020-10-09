Юных тюменцев ждут на онлайн-игре об истории Великой Отечественной войны

| Фото: Онлайн-игра "Я помню! Я горжусь!" во ВКонтакте | Фото: Онлайн-игра "Я помню! Я горжусь!" во ВКонтакте

Прокачать свои знания об истории Великой Отечественной войны могут участники онлайн-игры "Я помню! Я горжусь!", которая начнется в социальной сети ВКонтакте 11 октября. На проекте ждут школьников Тюмени. Чтобы присоединиться к игре, необходимо подать заявку в электронной форме.

Проект тюменки Елены Ворониной стал победителем I этапа конкурса Школы социального проектирования #ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО, который организовал Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого и волонтерского движения Тюменской области. Один раз в неделю участники будут получать блок заданий для выполнения. Самые активные ребята и победители, набравшие наибольшее количество баллов, получат памятные подарки. Количество мест ограничено, сообщают организаторы.

Больше информации - в группе онлайн-игры.

Дарья Казакова