Telegram-перформанс по историям горожан о ДТП создали в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Telegram-перформанс "Внимание!", основой которого стали реальные истории людей, переживших ДТП на улицах города, запустил тюменский театральный центр "Космос".

Проект "Внимание!" – результат коллаборации "Космоса" и участников театральной компании "Перфобуфет" Артема Томилова и Ивана Наумова. Для перформанса авторы идеи провели небольшое исследование, собрали видео- и аудиоматериалы.

"Внимание" – это что-то на стыке антропологии, цифрового театра и интерактивного кино. Проект является результатом рефлексии над метамиром российских улиц, городов. Собирая материал в Тюмени, мы искали уникальные коды, которые описывают российскую реальность", – рассказал Иван Наумов.

По словам руководителя Молодежного театрального центра "Космос" Ильи Титова, тема ДТП, безопасности дорожного движения всегда актуальна. "Этот проект объединяет всех участников дорожного движения и тех, кто обеспечивает безопасность, ликвидируют последствия аварий. На дороге мы несем ответственность не только за личную безопасность, но за жизни людей рядом. Это всегда будет актуально, несмотря на новые технологии, которые используются у нас для обеспечения безопасности. Всегда присутствует человеческий фактор. И именно с вниманием человека мы хотели поработать в этом проекте", – поделился он.

Илья Титов полагает, что благодаря использованию Telegram-ботов охват слушателей будет большим. По его словам, на сегодня Telegram самый доступный театральный инструмент, который позволит привлечь внимание к безопасности дорожного движения.

Посмотреть перформанс могут все, у кого установлено приложение Telegram. Для начала необходимо пройти по ссылке вниманиетмн.рф. В конце лендинга расположена кнопка "начать". По словам Артема Томилова, чат-бот устроен как книга с меню, каждая глава – это определенный герой. "У нас пять веток. Пользователь может блуждать между эпизодами. Здесь представлены как бы несколько сериалов, между которыми можно перепрыгивать и создавать свой монтаж перформанса", – поделился он.

Кроме того, зрители могут связаться с авторами, для этого есть чат, в котором обсудят проект.

Инна Пахомова