Юные тюменцы побывали в гостях у ремесленников и узнали секреты их мастерства

| Фото: Тюменская региональная общественная организация "Гильдия мастеров современных и народных ремесел" | Фото: Тюменская региональная общественная организация "Гильдия мастеров современных и народных ремесел"

400 тюменских детей и подростков стали участниками восьми мастер-классов, которые организовала общественная организация "Гильдия мастеров народных и современных ремесел". Проект "Дорога в ремесло" познакомил ребят с декоративно-прикладным искусством, которое до сих пор живо в селах и деревнях Тюменской области.

Как сообщают в Фонде президентских грантов, авторы проекта составили экскурсионные маршруты по местам, где до сих пор занимаются ремеслом предков. В мастерской Гилёвых, живущих в деревне Космакова, хранятся берестяные самовары и чайники и всегда пахнет березовой стружкой. В одном из огородов в селе Ярково растет несколько десятков ив, из прутьев которых семья Важениных плетет корзины, сахарницы и фруктовницы. В деревне Никольская живет мастерица по плетению и ткачеству. Чтобы добраться до ее дома, нужно сначала ехать на машине, потом переправляться через реку на пароме, а потом двигаться дальше снова на машине.

Все эти умельцы рассказывали подросткам о секретах своего дела и учили работать с разными материалами – берестой, стеклом, пряжей. По плану авторов инициативы мастер-классы должны расширить кругозор школьников, познакомить их с родным регионом, а для кого-то стать началом нового увлечения.

"Когда мы уезжали, мастера каждый раз говорили: “Спасибо”. Мне кажется, что им радостно от того, что о них и об их творчестве помнят. В отличие от городских мастеров, им тяжелее себя продвигать. У многих нет соцсетей, выезд на ярмарки для них затратен и по деньгам, и по времени", – пояснила руководитель проекта Инна Гайдук.

Она уверена: формат выездных мастер-классов помог подросткам увидеть то, что сложно показать в условиях городских ярмарок – природу, где выросли и живут ремесленники, их гостеприимные дома, разные этапы производства изделий ручной работы. До выездных мастер-классов организаторы проводили занятия в школах и лагерях. Результаты работы подростки показывали на выставках.

Напомним, во втором конкурсе 2020 года проект "Дорога в ремесло" получил поддержку от Фонда президентских грантов в размере 499 тыс. 809 рублей.