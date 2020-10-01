Тюменские НКО узнали, как стать исполнителем общественно полезных услуг

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

О практическом алгоритме действий, необходимом для получения статуса организации исполнителя общественно полезных услуг, рассказали тюменским НКО в "Точке кипения" на базе регионального технопарка.

Организатором встречи выступил благотворительный фонд "Продвижение", а его представитель Максим Дьячков стал главным спикером. Он напомнил участникам семинара, какими нормативно-правовыми актами регулируются правоотношения в данной сфере. В первую очередь он выделил федеральный закон от 12 января 1996 года № 7–ФЗ "О некоммерческих организациях".

Также эксперт пояснил, что организация должна получить заключение о соответствии качества оказываемых ею услуг установленным критериям в органах власти федерального или регионального уровня. После получения такого заключения необходимо обратиться с заявлением о признании организации исполнителем общественно полезных услуг в Минюст России либо в его территориальный орган. Спикер представил участникам семинара образцы необходимых документов и заявлений.

По итогам семинара Максим Дьячков пообещал оказать практическую помощь по получению статуса ИОПУ ряду организаций, чьи лидеры приняли активное участие в мероприятии. Среди них оказались региональный научно-исследовательский фонд "Земля Сибирская", семейный центр "Большая медведица", благотворительный фонд "Траектория надежды" и АНО "Обретая крылья".

Подобные встречи планируют сделать постоянными и посвятить их ряду актуальных для организаций общественного сектора вопросов, например, механизмам получения бюджетных средств для НКО, сообщают в региональном Альянсе СО НКО.