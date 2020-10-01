Воспитанники тюменского колледжа повысили финансовую грамотность

О том, как вести личный и семейный бюджет, анализировать структуру доходов и расходов, а также эффективно использовать кредитные и дебетовые карты, инвестиционные и брокерские счета, банковские вклады, рассказала финансовый эксперт и сооснователь проекта Finliberty Светлана Самойлова участникам образовательного проекта "Молодежная финансовая инициатива: финансовую грамотность каждому школьнику!".

Как сообщают в Альянсе СО НКО, 27 октября в Тюмени состоялась первая в 2020 году лекция этого проекта. Она собрала ребят в одной из учебных аудиторий Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Спикер имеет богатейший опыт работы на валютных, фондовых и инвестиционных рынках, в страховом бизнесе, принимала участие в создании и запуске биржевых роботов. В настоящее время является представителем комитета по денежно-финансовой политике тюменского регионального отделения "Деловой России", сотрудничает с агентствами инфраструктурного развития, инвестиционными агентствами, бизнес-инкубаторами различных субъектов РФ и выступает автором ряда образовательных курсов по финансовой грамотности и биржевой торговли.

Ученики колледжа узнали об основных макроэкономических понятиях: инфляции, девальвации, ключевой ставке Центробанка РФ и т.д., рассмотрели зависимость роста цен от динамики курсов валют и научились грамотно распределять инвестиции для формирования финансовой подушки безопасности. Огромное внимание в своем выступлении финансовый эксперт уделила опасности нерационального использования кредитных услуг, в особенности так называемых микрокредитных организаций. Светлана Самойлова подчеркнула, что более 70% жителей России имеют непогашенные кредиты, совокупное отношение дохода граждан к долгу - 1 к 30.

Напомним, что проект "Молодежная финансовая инициатива" реализуется тюменским региональным отделением Союза защиты прав потребителей финансовых услуг при поддержке администрации Тюмени и Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области. Проект является одним из этапов комплексной программы "Социальная финансовая инициатива", запущенной в апреле 2020 года с целью защиту финансового здоровья жителей региона в условиях нарастающего глобального экономического кризиса, вызванного последствиями пандемии COVID-19.

В ближайшее время занятия пройдут и в других учебных заведениях города.