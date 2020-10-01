Тюменских общественников и активистов ждут на форуме "Сообщество"

| Фото: Форум "Сообщество" во ВКонтакте | Фото: Форум "Сообщество" во ВКонтакте

Форум "Сообщество" пройдет в Москве 2 и 3 ноября. В нем примут участие пять тысяч гражданских активистов со всей страны, сообщают организаторы.

Члены Общественной палаты РФ, руководители НКО, эксперты третьего сектора расскажут о своем опыте, вместе с представителями федеральных органов власти обсудят тренды развития межсекторного сотрудничества, предложат пути достижения целей, поставленных президентом РФ в его поручениях, посланию Федеральному собранию.

Участвовать в форуме могут гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители бизнес-сообщества и СМИ, органы государственной власти и местного самоуправления.

В 2020 году форум будет проходит в очно-заочном формате, участники смогут подключаться в режиме онлайн через персонализированную digital-платформу. Оставить заявку и ознакомиться с программой форума и информацией о мероприятии можно на сайте.