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Дворовые вожатые организуют досуг детей-инвалидов

Общество, 17:43 30 октября 2020

Детский центр "Грин-Ландия" | Фото: Детский центр "Грин-Ландия"

Дворовые вожатые организуют досуг детей-инвалидов в осенние каникулы. В июне вожатые прошли подготовку по работе с особенными детьми в Центре реабилитации инвалидов, сообщает Детский центр "Грин-Ландия".

"Выходи играть" - так называется проект, благодаря которому организовано 15 игровых программ для детей-инвалидов Тюмени и Тюменского района. Проект реализуется при финансовой поддержке регионального департамента по спорту, физической культуре и допобразованию.

Вожатые играют с детьми в игры: "Салки", "Хоккей с мячом", "Горячая картошка", "Рыбак и рыбка" и проводят для них танцы-повторялки. Как только снега во дворах станет больше, отмечают вожатые, они обязательно поиграют в снежки и слепят снеговиков.

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# вожатые , дети-инвалиды , детский центр Грин-Ландия , капитаны двора

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