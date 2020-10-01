Дворовые вожатые организуют досуг детей-инвалидов

| Фото: Детский центр "Грин-Ландия" | Фото: Детский центр "Грин-Ландия"

Дворовые вожатые организуют досуг детей-инвалидов в осенние каникулы. В июне вожатые прошли подготовку по работе с особенными детьми в Центре реабилитации инвалидов, сообщает Детский центр "Грин-Ландия".

"Выходи играть" - так называется проект, благодаря которому организовано 15 игровых программ для детей-инвалидов Тюмени и Тюменского района. Проект реализуется при финансовой поддержке регионального департамента по спорту, физической культуре и допобразованию.

Вожатые играют с детьми в игры: "Салки", "Хоккей с мячом", "Горячая картошка", "Рыбак и рыбка" и проводят для них танцы-повторялки. Как только снега во дворах станет больше, отмечают вожатые, они обязательно поиграют в снежки и слепят снеговиков.