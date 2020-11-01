Проект "Magic Family" реализуют в Тюменском районе

| Фото: из архива Эдгара Приба | Фото: из архива Эдгара Приба

Многодетные семьи пос. Боровский станут участниками социального проекта Magic Family, который стартует в конце ноября. На реализацию идеи выделили 50 тыс. рублей по итогам конкурса "Моя идея".

Идея реализовать данный проект появилась у Эдгара Приба после того, как он узнал об американском иллюзиониста и артисте Кевине Спенсоре, который является экспертом в области применения искусства фокусов как метода терапии для детей с аутизмом, ДЦП и другими диагнозами.

"Этот человек использует фокусы не просто как развлекательный элемент. Я ознакомился с его историей, нашел много информации по поводу того, как используются фокусы в рамках терапии. Тогда возникла идея попробовать в Тюмени сделать проект Doctor Magic, ориентированный на детей, находящихся в педиатрических отделениях. Но в связи с текущей обстановкой не представляется возможным реализовать его. Проект чуть отошел в сторону. Решил составить проект, направленный на многодетные семьи", – поделился Эдгар Приб.

По словам тюменца, его проект направлен на укрепление семейных ценностей и развитие творческого потенциала у детей из многодетных семей. Эдгар Приб подчеркнул, что фокусы следует рассматривать как социальный инструмент, который позволяет прокачивать и приобретать жизненно-необходимые навыки, например, когнитивные, развитие памяти и мелкой моторики, анализ действий и другие.

Проект Magic Family будет реализован в формате онлайн. "На протяжении 40 минут буду показывать профессиональное интерактивное шоу фокусов, в котором участники примут непосредственное участие. Второй этап – проведение мастер-классов, на которых я расскажу о роли искусства фокусов, его значимости в плане развития творческих навыков. Обучу волшебным трюкам детей и взрослых. На третьем этапе семьи должны будут попрактиковать эти фокусы, либо придумать свои и записать выступление на видео", – рассказал Эдгар Приб.

Полученная по итогам конкурса "Моя идея" сумма пошла на приобретение баннерной установки, закупку и формирование подарочных наборов.

Инна Пахомова