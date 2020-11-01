Юные тюменцы узнали о подвигах 368-й стрелковой дивизии у костра

| Фото: скрин с видео из группы Тюменского областного совета ветеранов ВКонтакте | Фото: скрин с видео из группы Тюменского областного совета ветеранов ВКонтакте

Выездной военно-патриотический музей с полевой кухней, настоящим костром, выставкой разных видов армейского оружия, просмотром военно-патриотических фильмов и дружеским общением с молодежью организовали Тюменской областной совет ветеранов войны и труда и региональное отделение Союза ветеранов Афганистана.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Экспедиция "Огненными верстами победы" и из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19, стало первой выездной активностью в 2020 году.

Как рассказали в совете ветеранов, самым смелым удалось пострелять, а свежий воздух соснового бора и рассказы у костра объединили всех и дали возможность еще раз вспомнить бессмертный подвиг солдат 368-й стрелковой Печенгской Краснознаменной дивизии, сформированной в Тюмени в 1941 году. Организаторы считают, что их проект помогает воспитывать в людях патриотизм и позволяет хранить в сердцах память о героях.

Дарья Казакова