Дом милосердия "Богадельня" объявил сбор средств на строительство спортплощадки

| Фото: Дом милосердия "Богадельня" ВКонтакте | Фото: Дом милосердия "Богадельня" ВКонтакте

Создать собственное реабилитационное пространство и привлечь физических терапевтов и инструкторов, которые помогут бездомным восстановиться после тяжелых заболеваний и травм, намерены в тюменском доме милосердия "Богадельня".

Сбор средств на строительство и оборудование специализированной площадки на территории центра идет на площадке фонда "Нужна помощь".

По статистике в России бездомными чаще всего становятся мужчины, их средний возраст всего 45 лет. Оказавшись на улице, они теряют не только поддержку близких и документы, но даже саму способность заботиться о себе и своем здоровье. Им нужна не только социальная, но и медицинская реабилитация: многие из них - люди с ограниченными возможностями и тяжелой формой инвалидности.

В доме милосердия "Богадельня", который работает в Тюмени с 2007 года в формате медицинской части и благотворительной выездной столовой, получают помощь самые тяжелые пациенты — те, кто уже не могут себя обслуживать. Благодаря появлению спортплощадки шансы людей вернуться в общество, к здоровому образу жизни, станут намного выше, ведь очень часто именно состояние здоровья не позволяет им работать и быть финансово независимыми. Специалисты будут проводить с постояльцами "Богадельни" занятия параворкаутом, новым видом спортивной реабилитации, включающим в себя комплекс физических упражнений с использованием веса собственного тела, выполняемого на турниках, брусьях и других уличных спортивных сооружениях.

На оборудование площадки, оплату труда штатных и привлеченных специалистов требуется 994 тыс. 206 рублей. Подробная смета есть на сайте фонда. Неравнодушных тюменцев просят откликнуться и помочь бездомным людям.

Дарья Казакова