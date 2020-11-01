Дешево и сердито: "Чулан" учит тюменцев осознанному потреблению

| Фото: https://vk.com/chylan72 | Фото: https://vk.com/chylan72

Приобрести вещи для себя или в подарок и избавиться от ненужного максимально экологично могут тюменцы благодаря магазину осознанного потребления "Чулан" на ул. Комсомольской, 58.

Автор проекта в нашем городе - социальный предприниматель Ольга Бабинцева. Она отмечает, что идея не нова - подобные организации существуют более 70 лет в Великобритании, Америке, Австралии и других странах, имеют поддержку государства, снижение налоговых обязательств. В 2010 году первый благотворительный магазин в России появился в Санкт-Петербурге, с того момента аналогичные заведения продолжают появляться в разных регионах. Для Тюмени "Чулан" - это первый проект, работающий со всеми категориями товаров.

"Каждый день в мире производится миллион товаров. Огромное их количество оседает в шкафах, на антресолях, в гаражах и прочих темных углах и не используется по назначению. Выбросить их жаль, ведь вещи еще хорошие, красивые, рабочие и нужные, но не вам. Родственникам и друзьям они тоже не нужны. Можно отдать их на благотворительность, но для этого надо узнавать, кто, что и где принимает, сортировать и везти. Можно еще продать, но для этого тоже нужно фотографировать, размещать объявления, созваниваться и ждать. Мы сделаем это за вас: вам останется только засунуть все ненужное в мешок, позвонить нам и мы вывезем их бесплатно", - поясняют работники магазина осознанного потребления.

После того, как вещи поступают в "Чулан", их сортируют, приводят в порядок и находят им новых владельцев. Часть вещей в хорошем состоянии распродают, а вырученные деньги идут на оплату текущих расходов, часть отдают на благотворительность нуждающимся, а то, что не подлежит восстановлению, идет на переработку.

Ольга Бабинцева подчеркнула, что текстиль составляет от 3% до 7% твердых бытовых отходов на свалках и, в отличие от стекла и пластика, который можно извлечь из свалки, отмыть и пустить на переработку, с текстилем такое провернуть невозможно. Переработкой этой фракции занимаются только в соседних областях. То, что непригодно для носки, работники магазина не только передают волонтерам соответствующих организаций как обтирочную ветошь, подстилки для животных и материалы для апсайклинга, но и отправляют в компанию, консолидирующую и организующую доставку непосредственно на завод по переработке.

Масштабы работы "Чулана" впечатляют: только за октябрь в Тюмени было собрано 1 тыс. 112 кг вещей, из них 720 кг вывезли сотрудники магазина, 200 кг получено на акциях "Экодвор", еще 392 кг привезли горожане. 170 кг макулатуры сдано на переработку, 64 кг текстиля передано для использования в качестве обтирочной ветоши. 450 кг вещей передано в различные фонды, 150 кг текстиля и 3 кг пакетов сдано на переработку, 60 кг "исчезло" из бесплатного ящика (разобрали посетители). 120 кг различных вещей передано группам помощи бездомных животных, а примерно 130 кг одежды отправилось к участникам Фестиваля модной индустрии Upcycling life. На свалку ушло около 40 кг.

Владелица рассказала, что объем вещепотока в "Чулан" растет ежемесячно: это значит, что все больше тюменцев начинают осознанно потреблять вещи и ресурсы. Здесь можно купить буквально все: от сувенирной тарелочки с приморским видом, вазы для цветов и книг на иностранных языках до вафельницы, дивана и карнавального костюма. Магазин регулярно устраивает акции. Например, можно оплатить стоимость пакета (700 рублей или 1,5 тыс. рублей) и забрать с собой все вещи и обувь, которая в него влезет. Опытным путем выяснено, что в пакет за 700 рублей войдет, например, восемь блуз или четыре пары штанов, а в пакет за 1,5 тыс. рублей - четыре юбки, четверо брюк, четыре блузки и четыре платья. Тюменский "Чулан" участвует во Всероссийском конкурсе проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года", итоги которого подведут в феврале 2021 года.

Для желающих сдать вещи в магазин сотрудники подготовили памятку.

Одежда: женская, мужская и детская, чистая и без посторонних запахов (принимают одежду с не отстирывающимися пятнами, а не с грязью и шерстью, которая запачкает другие вещи).

Обувь: должна быть чистой, в том числе и подошва, и подлежащей носке. Обувь с дырками, не работающей фурнитурой, дефектами, сильными заломами, запахом не принимается.

Книги/макулатура: любые, в любом состоянии. Часть из них после сортировки сдается на переработку. Магазин не принимает ТОЛЬКО макулатуру (картон, бумагу), ее могут принять вместе с другими вещами. В таком случае надо позаботиться о том, чтобы в ней не было скрепок, обложек на тетрадях и других посторонних вещей.

Игрушки: мягкие, деревянные, пластиковые, резиновые, металлические. НЕ принимают: сломанные, некомплектные, оставшиеся детали от игрушек, очень маленькие игрушки.

Косметика/бытовая химия: с адекватным сроком годности.

Посуда: любая, но тоже чистая.

Техника: рабочая и нет. Перед отправкой нужно подписать, что рабочее, а что нет и какие конкретно дефекты.

Мебель: перед ее приемкой сотрудники "Чулана" попросят прислать фотографии, чтобы определить, смогут они ее пристроить в данный момент или нет. Крупногабаритная мебель (навесные шкафы, кухни, стенки) должна быть снята и разобрана.

Предметы интерьера, кухонная утварь, аксессуары, украшения, наборы для творчества, ткани, пряжа, диски и так далее: принимается все, что можно использовать.

В "Чулане" не принимают стеклотару, пластик для переработки, остатки от строительства и ремонта, строительный мусор, пианино, ванны, двери, батареи.

Вещи для сдачи нужно упаковать в большие мешки, пакеты или коробки. Заявку на вывоз можно оставить по телефону: +7-908-873-68-87, либо сообщением на этот же номер в Viber или WhatsApp, либо в личных сообщениях сообщества.

Дарья Казакова