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Тюменские поисковики проведут урок памяти в онлайн

Общество, 17:29 19 ноября 2020

пресс-служба областного поискового центра | Фото: пресс-служба областного поискового центра

Онлайн-урок памяти "Нюрнберг. Без срока давности", приуроченный к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала, проведут тюменские поисковики 20 ноября, сообщает пресс-служба областного поискового центра.

Урок начнется на страницах регионального поискового центра в соцсетях ВКонтакте и Instagram в 18 часов.

На уроке поисковики расскажут об истории Нюрнбергского процесса и его роли в установлении современного миропорядка. В частности, будет представлен проект "Без срока давности", направленный на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

Урок будет транслироваться из Музея истории поискового движения Тюменской области. Зрители увидят музейные экспонаты, свидетельствующие о преступлениях против мирного населения, архивные документы.

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# история , поисковики , урок

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