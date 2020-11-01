Тюменская молодежь узнала о полезных финансовых лайфхаках

| Фото: Альянс СО НКО Тюменской области | Фото: Альянс СО НКО Тюменской области

Актуальные проблемы повышения финансовой грамотности и противодействия различным видам мошенничества обсудили посетители воркшопа "Молодежь и финансы", который проходил 18 ноября в рамках регионального Финансового фестиваля для всей семьи.

Организатором воркшопа выступило Тюменское региональное общественное движение "Инстинкт-Молодость". Его председатель Дмитрий Рыбаков рассказал, что на данный момент активными членами организации являются более 50 человек, в основном - студенты и учащиеся тюменских колледжей. "Наша цель – привлечь неравнодушную молодежь к развитию Тюменской области" - подчеркнул он.

Как сообщают в Альянсе СОНКО, опытом по эффективному управлению личными и семейными финансами поделилась коуч социальных и коммерческих проектов, политтехнолог, помощник депутата Тюменской областной думы, руководитель маркетинга и PR-сети ColizeumУрФО Светлана Крюкова. Рассказала она и о полезных лайфхаках, которые помогут молодым людям в достижении финансовых целей и в повышении собственной конкурентоспособности на рынке труда.

Присутствовавшие на встрече молодые люди остались довольны объемом и качеством полученных в ходе воркшопа финансовых навыков и компетенций. Лидер "Инстинкт – Молодость" и организатор творческой мастерской Дмитрий Рыбаков выразил надежду на продолжение подобных полезных встреч с ведущими экспертами в ближайшем будущем.