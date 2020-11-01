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Родителей особых детей в Тюменском районе поддерживает проект #ЖитьЖизнь

Общество, 16:32 20 ноября 2020

КЦСОН Тюменского района ВКонтакте | Фото: КЦСОН Тюменского района ВКонтакте

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Клуб для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, #ЖитьЖизнь работает в Тюменском районе с июля 2020 года.

Как сообщают организаторы, он создан для того, чтобы снять психоэмоциональное напряжение взрослых. События и встречи проходят на базе муниципального комплексного центра социального обслуживания населения. Реализация мероприятий стала возможна благодаря поддержке депутата Тюменской областной думы Ольги Швецовой.

В конце сентября специалисты кулинарного шоу "Конфетология" провели для родителей увлекательный мастер-класс по изготовлению шоколадных конфет и кейк-попсов. Мамы научились готовить конфеты из бельгийского шоколада и оформлять пирожные на палочке к празднику.

19 ноября они побывали в гончарной мастерской "SW Ceramica". Именно в этой мастерской была изготовлена вся старорусская традиционная посуда для съемок фильма "Тобол", отмечают организаторы. Многие участники впервые сели за гончарный круг, узнали об особенностях и свойствах глины, научились работать с этим материалом.

Дарья Казакова

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# Ольга Швецова , особые дети , поддержка семей , Тюменский район

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