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Эковолонтеры ждут тюменцев на акции для приюта "Мурка и Васька"

Общество, 16:43 20 ноября 2020

Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области | Фото: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области

Акцию для приюта "Мурка и Васька" имени Ирины Карповой проведут эковолонтеры движения "ЧИР".

Ребята приглашают всех неравнодушных в офис организации по ул. 50 лет Октября, 60/4, 22 ноября с 12 до 16 часов принести предметы для бытовых нужд, игрушки и лотки для питомцев.

Как сообщают в координационном ресурсном центре поддержки добровольческого движения Тюменской области, приюту необходимы валики для чистки одежды, средства для мытья полов без содержания хлора, мешки для мусора на 60 литров, туалетная бумага, ватные диски и палочки, освежители воздуха, хозяйственные резиновые перчатки (не медицинские!) размером S и M, влажные салфетки, антисептики, резиновые и тряпичные игрушки для кошек, а также игрушки из джута.

Более подробная информация по сбору - у координаторов ТООДД "ЧИР" Веры Калининой: 8-919-956-12-65, Вероники Бабаевой: 8-922-070-74-64.

Дарья Казакова

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# бездомные животные , волонтерство , добровольцы , приют , ЧИР , школьники

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