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Проект "Капитаны двора" набирает волонтеров

Общество, 16:48 22 ноября 2020

https://vk.com/kapitanidvora | Фото: https://vk.com/kapitanidvora

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Присоединиться к социальному проекту, высоко оцененному на федеральном уровне, приглашают тюменских подростков. "Капитаны двора" объявили набор добровольцев в команду.

Ребята будут медиаволонтерами (вести социальные сети проекта), организаторами мероприятий в онлайн-формате и дворовыми вожатыми. Желающим, которым уже исполнилось 14 лет, нужно отправить заявку через официальную группу "Капитанов двора" или через сайт.

Напомним, активисты организуют досуговые площадки для тюменцев по месту жительства. В осенне-зимний сезон на площадке "Дворовые игры" дети вместе с родителями познакомятся с зимними подвижными играми, на "Танцевальной" научатся красиво двигаться, а на "Спортивной" площадке смогут покататься с малых горок на сноубордах, поиграть в хоккей с мячом.

Дарья Казакова

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# волонтерство , капитаны двора , подростки

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