Более 1200 тюменцев стали участниками Финансового фестиваля для всей семьи

| Фото: Альянс СО НКО | Фото: Альянс СО НКО

Более 1,2 тыс. человек посетили в онлайн и офлайн-формате первый в Тюменской области Финансовый фестиваль для всей семьи, который проходил 18 ноября.

Напомним, что мероприятие проводилось тюменским региональным отделением "Союза защиты прав потребителей финансовых услуг" при поддержке администрации Тюмени и регионального центра "Семья" с целью повышения финансовых компетенций жителей региона. Кроме того, прошедший фестиваль являлся частью реализации федерального проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ" ("Дружи с финансами") Минфина.

Для удобства и безопасности участников "ФинФест-2020" было решено провести одновременно в двух форматах. Офлайн-площадкой стал Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья", расположенный в Тюмени по адресу: проезд Геологоразведчиков, д. 14а. За соблюдением санитарных норм в течение всего фестиваля наблюдали обученные волонтеры тюменского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые готовы были оказать помощь всем, кто в этом нуждался.

Из-за ограничений основная часть праздника финансовой грамотности была проведена в онлайн-формате на специально созданном портале. Благодаря прямым трансляциям с площадок фестиваля, все желающие смогли увидеть выступления более 30 спикеров и экспертов из Тюмени, Москвы и других городов. Также была возможность общаться и задавать вопросы экспертам через специальный чат.

Стартовало мероприятие с круглого стола "Проблемы и перспективы развития финансовой грамотности населения в Тюменской области", который собрал финансовых экспертов, представителей органов власти, некоммерческого сектора и средств массовой информации. Модератором мероприятия стала организатор и идейный вдохновитель фестиваля Светлана Мельцер. На площадке можно было узнать о работе, которую проводит Центробанк РФ в области повышения финансовой грамотности населения. Заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Надежда Соколова рассказала присутствующим, что благодаря слаженной просветительской работе государственных и общественных структур, количество обращений по защите финансовых прав за последние пять лет в Тюменской области снизилось. Эксперт Национального центра финансовой грамотности Екатерина Жеурова, в свою очередь, рассказала о работе, которую проводит в направлении повышения финансовой грамотности взрослого населения Финансово-экономический институт Тюменского государственного университета.

| Фото: Альянс СО НКО | Фото: Альянс СО НКО

Всего на фестивале работали 11 площадок: для участников были доступны лекции, мастер-классы, консультации, игропрактики и многое другое. Программа в общей сложности содержала более 40 часов образовательного контента. Так, все желающие могли посетить лекцию об управлении финансами в семье бизнес-эксперта Ирины Покровской из Москвы; узнать, как защититься от финансовых мошенников от ведущего экономиста тюменского отделения Уральского ГУ Банка России Максима Сундукова; научиться тому, как повысить свою стоимость в глазах работодателя от PR-эксперта Светланы Крюковой; познакомиться с эффективными инструментами страхования жизни на выступлении финансового советника страховой компании "Альянс ЖИЗНЬ" Алексея Огибалова; получить совет, как создать собственный бизнес, от главного бухгалтера компании "ЭосФайн" Максима Бугаева; выяснить, зачем нужен статус самозанятого, у руководителя Союза социальных юристов Татьяны Журавлевой; повысить компетенции личного планирования благодаря финансовому эксперту Екатерине Жеуровой.

Все, что нужно знать о банкротстве физических лиц, жителям Тюменской области рассказал правозащитник Ришат Сайфулин, а о неденежной экономике и о том, что такое социальный капитал и зачем он нужен, сообщил Михаил Мельцер. Практику применения технологий медиации в разрешении финансовых споров осветил директор Западно-Сибирского регионального Центра медиации и права Юрий Даровских, секретом, с чего начать инвестиции, поделился главный редактор портала Finversia.ru Ян Арт, а о теории поведенческой экономики рассказала исполнительный директор тюменского "ФинПотребСоюза" Светлана Мельцер.

На протяжении всего фестиваля проходили бесплатные консультации от профильных специалистов по правовым и финансовым вопросам, а также кинолекторий, где демонстрировались эксклюзивные обучающие фильмы и передачи серии "Культура денег", представленные партнером проекта – фондом "Жизнь и дело", известным по организации в Тюмени кинофестиваля "Ноль+".

Самых маленьких гостей ждала игровая площадка, где опытный педагог и психолог Татьяна Драчук помогала малышам познакомиться с опасностями и возможностями, которые таит мир финансов.

Трансляции работы всех площадок размещены на сайте и будут находиться в постоянном открытом доступе, сообщают в Альянсе СО НКО.