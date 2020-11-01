Ишимцы подпишут сладкие открытки для особых людей

| Фото: детская библиотека Ишима (архив) | Фото: детская библиотека Ишима (архив)

Более 120 сладких открыток подписали ишимцы для людей с ограниченными возможностями здоровья в ходе благотворительной акции "Подари добро и радость", приуроченной к Международному дню инвалидов. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала сотрудник ишимской детской библиотеки Юлия Назарова.

Стать участником акции просто: нужно принести шоколадку в любую библиотеку города и подписать открытку, подготовленную библиотекарями. Все презенты передадут читателям с ОВЗ в Ишимское общество инвалидов и другие учреждения с соблюдением санитарных требований.

"Число участников акции ежегодно растет. Сделать доброе дело спешат предприниматели, трудовые коллективы, клубы по интересам, школьники и дошколята. В прошлом году в библиотеки города передали триста восемнадцать сладких подарков. Ишимцы с удовольствием делятся душевностью и заботой", - отметила библиотекарь.

Она добавила, что акция проводится с 2017 года при поддержке тюменского благотворительного фонда "Сила добра".

По вопросам участия в акции можно позвонить по телефону 8 (34551) 2-31-80.

| Фото: детская библиотека Ишима | Фото: детская библиотека Ишима

Инна Кондрашкина