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Ишимцы подпишут сладкие открытки для особых людей

Общество, 12:25 25 ноября 2020

детская библиотека Ишима (архив) | Фото: детская библиотека Ишима (архив)

Более 120 сладких открыток подписали ишимцы для людей с ограниченными возможностями здоровья в ходе благотворительной акции "Подари добро и радость", приуроченной к Международному дню инвалидов. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала сотрудник ишимской детской библиотеки Юлия Назарова.

Стать участником акции просто: нужно принести шоколадку в любую библиотеку города и подписать открытку, подготовленную библиотекарями. Все презенты передадут читателям с ОВЗ в Ишимское общество инвалидов и другие учреждения с соблюдением санитарных требований.

"Число участников акции ежегодно растет. Сделать доброе дело спешат предприниматели, трудовые коллективы, клубы по интересам, школьники и дошколята. В прошлом году в библиотеки города передали триста восемнадцать сладких подарков. Ишимцы с удовольствием делятся душевностью и заботой", - отметила библиотекарь.

Она добавила, что акция проводится с 2017 года при поддержке тюменского благотворительного фонда "Сила добра".

По вопросам участия в акции можно позвонить по телефону 8 (34551) 2-31-80.

детская библиотека Ишима | Фото: детская библиотека Ишима

Инна Кондрашкина

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# библиотеки , Ишим , люди с ОВЗ , Международный день инвалидов

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