Как сохранять здоровье в любом возрасте, рассказали тюменцам специалисты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как оставаться здоровыми в любом возрасте, рассказали пожилым тюменцам сотрудники Тюменского кардиоцентра, терапевт Валерия Гаранина и кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Антипина. Встречу со специалистами на платформе Zoom организовали Областной геронтологический центр и благотворительный фонд "Старшее поколение".

Медики подчеркнули, что на первом плане - профилактика: именно она позволяет гражданам продлить жизнь в хорошем качестве.

Прежде всего внимание нужно уделить питанию. Оно должно быть разнообразным - каждый день в рационе должны быть белки, жиры и углеводы, и дробным - четыре-шесть небольших порций в течение дня. Стоит включать в рацион орехи и рыбу, особенно жирных сортов, содержащую большое количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Чтобы не допустить образование бляшек в сосудах, пожилым нужно отказаться от жирных, жареных и копченых продуктов, ограничить потребление соли. Последний прием пищи должен быть за несколько часов до сна, чтобы процессы переваривания не мешали отдыху. Важно соблюдать питьевой режим и пить достаточно чистой воды, которую не заменяют чай и кофе.

Для здоровой жизни необходима физическая активность - регулярные пешие прогулки, скандинавская ходьба, ЛФК. Комплексы упражнений для лечебной физкультуры на дому можно посмотреть на Youtube-канале Тюменского кардиоцентра.

Помимо этого стоит исключить вредные привычки - курение и алкоголь, нормализовать сон. Нарушение сна - большая проблема для возрастных граждан, подчеркнули врачи кардиоцентра. С ним связаны проблемы с регуляцией артериального давления, обострением хронических заболеваний, повышенным уровнем тревожности. При нарушениях сна медики советуют обратиться к неврологу за консультацией либо к психотерапевту для медикаментозной коррекции поведения.

Дарья Казакова