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Добровольцы помогли тюменскому приюту для животных ветпрепаратами

Общество, 17:32 25 ноября 2020

Альянс СО НКО | Фото: Альянс СО НКО

Необходимые медикаменты для питомцев получили сотрудники приюта "Мурка и Васька" им. Ирины Карповой от волонтеров тюменского отделения благотворительного фонда "Траектория надежды".

Как сообщают в Альянсе СО НКО, в приюте находятся более 40 пушистых любимцев, которые нуждаются в ежемесячной поддержке от неравнодушных граждан и организаций города. Помогать им можно кормами, медикаментами, наполнителями, игрушками для животных.

Заместитель руководителя тюменского регионального филиала "Траектории надежды" Евгений Клиновой отметил, что абсолютно каждый желающий может внести свою лепту в поддержку приюта: для этого достаточно ознакомиться с проектом помощи подопечным "Мурка и Васька" на сайте фонда.

Благотворительный фонд "Траектория надежды" существует всего около года, но за это время успел поучаствовать во многих социально важных инициативах. Отделения фонда, кроме Тюменской области работают в еще двух регионах страны – в Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Волонтеры фонда принимали участие в работе мобильных групп помощи в борьбе с пандемией COVID-19, помогали тюменским ветеранам и пожилым людям, участвовали в акциях по сбору продуктовых пожертвований продовольственного фонда "Банк еды" и проекта "Дари еду", помогали тюменской школе-интернату для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Горизонт", участвовали в юбилейном "Фестивале соседей", а также в других значимых социальных проектах.

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# бездомные животные , благотворительность , волонтерство , социально ориентированные некоммерческие организации

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