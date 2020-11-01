Пожилым тюменцам разъяснили, как профилактировать деменцию и правильно принимать БАДы

| Фото: Тюменский кардиоцентр ВКонтакте | Фото: Тюменский кардиоцентр ВКонтакте

Какие физнагрузки полезны возрастным людям, от чего зависит уровень холестерина в крови и как предотвратить деменцию, рассказали пожилым тюменцам сотрудники Тюменского кардиоцентра, терапевт Валерия Гаранина и кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Антипина. Встречу со специалистами на платформе Zoom организовали Областной геронтологический центр и благотворительный фонд "Старшее поколение".

Врачи предостерегли пенсионеров от самолечения как таблетками, так и БАДами. Взаимодействие препаратов с биологически активными добавками никто подробно не изучал, поэтому у пациентов, которые и без этого принимают множество препаратов, могут проявиться нежелательные эффекты, отследить причину которых будет трудно. По любому лекарству и БАДу важно проконсультироваться со специалистом.

По поводу физических нагрузок специалисты однозначно рекомендовали динамические, которые полезны и для сердечно-сосудистой, и для дыхательной систем. Это пешая ходьба, легкие пробежки, йога, скандинавская ходьба. Они рекомендованы всем группам пациентов под контролем самочувствия. Для поддержания себя в хорошей форме нужно делать не менее 10 тыс. шагов в день в своем темпе, напомнили сотрудники кардиоцентра пожилым людям. Если есть желание заниматься спортом с утяжелением, какими-то интенсивными видами, - предварительно стоит обследоваться, стабилизировать артериальное давление, исключить нарушения ритма. Физактивность улучшает метаболизм, увеличивает микроциркуляцию, повышает тонус и улучшает настроение, а все это - основа здоровья.

Отвечая на вопрос, от чего зависит уровень холестерина в крови, Наталья Антипина отметила, что от многих факторов, в том числе от питания и генетической предрасположенности к синтезу холестерина в организме. Воздействие на уровень холестерина только диетой зачастую не приводит к должному эффекту. Нормальный уровень для каждого конкретного человека должен определить лечащий врач, потому что значения лабораторий, которые они выводят в качестве образца, актуальны для здоровых лиц. Наличие того или иного хронического заболевания соответственно меняют и пороговое значение уровня холестерина в крови.

Чтобы предотвратить развитие приобретенного старческого слабоумия, нужно развивать нейропластичность мозга. В этом помогают заучивание стихов, чтение, разгадывание кроссвордов, игра в шахматы, а также позитивные эмоции при общении. Основа развития деменции - нарушение питания головного мозга, поэтому в зоне риска находятся люди с хронической сердечной недостаточностью, артериальной гипертонией, атеросклеротическими процессами в сосудах. Поэтому здесь основным моментом может стать своевременное обращение к неврологу и кардиологу.

Дарья Казакова