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Союз отцов Тюменской области поддержал акцию #спасибомаме

Общество, 17:07 29 ноября 2020

со страницы Максима Шереметьева ВКонтакте | Фото: со страницы Максима Шереметьева ВКонтакте

Больше времени уделять воспитанию детей, а не перекладывать все на матерей, призвал мужчин руководитель Союза отцов Тюменской области Максим Шереметьев.

В День матери он от лица всей общественной организации предложил представителям сильного пола больше времени провести со своими детьми, освободить мам от рутинных дел. Он напомнил, что такая взаимопомощь в семьях должна стать нормой не только раз в году, а участие мужчин в семейных делах не должно ограничиваться только зарабатыванием денег.

"Наша деятельность и наши проекты по укреплению семейных ценностей в основном направлены на повышение социальной активности отцов, на то, чтобы отцы больше внимания уделяли вопросам воспитания, а не перекладывали ответственность на маму, а потом на школу, армию и так далее. Отец должен быть примером для детей", - подчеркнул Максим Шереметьев.

Дарья Казакова

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# День матери , Максим Шереметьев , отцовство , Союз отцов Тюменской области

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