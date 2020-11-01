Союз отцов Тюменской области поддержал акцию #спасибомаме

| Фото: со страницы Максима Шереметьева ВКонтакте | Фото: со страницы Максима Шереметьева ВКонтакте

Больше времени уделять воспитанию детей, а не перекладывать все на матерей, призвал мужчин руководитель Союза отцов Тюменской области Максим Шереметьев.

В День матери он от лица всей общественной организации предложил представителям сильного пола больше времени провести со своими детьми, освободить мам от рутинных дел. Он напомнил, что такая взаимопомощь в семьях должна стать нормой не только раз в году, а участие мужчин в семейных делах не должно ограничиваться только зарабатыванием денег.

"Наша деятельность и наши проекты по укреплению семейных ценностей в основном направлены на повышение социальной активности отцов, на то, чтобы отцы больше внимания уделяли вопросам воспитания, а не перекладывали ответственность на маму, а потом на школу, армию и так далее. Отец должен быть примером для детей", - подчеркнул Максим Шереметьев.

Дарья Казакова