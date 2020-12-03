  • 3 декабря 20203.12.2020четверг
  • В Тюмени -13..-15 С 1 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Бумажных журавликов смастерят школьники Заводоуковска на уроках памяти

Общество, 09:07 03 декабря 2020

Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Мастер-классы по изготовлению солдатских треугольников и бумажных журавлей для школьников четвертых и пятых классов Заводоуковска проведут специалисты городского культурно-досугового центра. Встреча с учениками пройдет в рамках уроков памяти ко Дню Неизвестного Солдата 3 и 4 декабря.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала директор учреждения Елена Морарь.

Участникам программы "Они отдали за нас жизнь" расскажут, кого называют Неизвестным Солдатом, объяснят, почему именно журавль стал символом светлой памяти о погибших на полях Великой Отечественной войны, представят самые знаменитые памятники и обелиски. Кроме того, специалисты покажут документальные хроники военных лет из официальных источников на мультимедийном экране.

"Очень нужно и важно рассказать и показать детям достоверную историю России. У нас есть чем гордиться, а кем гордиться – об этом нужно помнить!" - подчеркнула Елена Морарь.

Она добавила, что все уроки пройдут с соблюдением санитарных требований.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День Неизвестного Солдата , Память Победы , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:35 03.12.2020В Тюмени более чем в 2,5 раза увеличилось количество рейдов по проверке ограничений по COVID-19
10:24 03.12.2020В Тюмени двухлетний ребенок выпил салициловую кислоту
10:13 03.12.2020Памятную акцию проведут исетские школьники в День Неизвестного Солдата
09:40 03.12.2020Врач назвала безопасные дыхательные упражнения после пневмонии