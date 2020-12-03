Бумажных журавликов смастерят школьники Заводоуковска на уроках памяти

| Фото: Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Мастер-классы по изготовлению солдатских треугольников и бумажных журавлей для школьников четвертых и пятых классов Заводоуковска проведут специалисты городского культурно-досугового центра. Встреча с учениками пройдет в рамках уроков памяти ко Дню Неизвестного Солдата 3 и 4 декабря.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала директор учреждения Елена Морарь.

Участникам программы "Они отдали за нас жизнь" расскажут, кого называют Неизвестным Солдатом, объяснят, почему именно журавль стал символом светлой памяти о погибших на полях Великой Отечественной войны, представят самые знаменитые памятники и обелиски. Кроме того, специалисты покажут документальные хроники военных лет из официальных источников на мультимедийном экране.

"Очень нужно и важно рассказать и показать детям достоверную историю России. У нас есть чем гордиться, а кем гордиться – об этом нужно помнить!" - подчеркнула Елена Морарь.

Она добавила, что все уроки пройдут с соблюдением санитарных требований.

Инна Кондрашкина