Волонтеры покажут интерактивный спектакль детям-сиротам из Борков

Тюменский театр кукол Тюменский театр кукол

Интерактивный профилактический спектакль "Дорогою добра" покажут детям из Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки" специалисты Областного центра профилактики и реабилитации и волонтеры отряда "Action". Спектакль пройдет 4 декабря, сообщает региональный департамент социального развития.

Ребята познакомятся с театральной техникой управления куклами "гапит", попробуют себя в роли героев захватывающей истории, а также смогут помочь персонажам выбраться из сложных ситуаций. Главная героиня постановки - волонтер Алина, она расскажет ребятам о том, как важно помогать людям и не проходить мимо чужого горя. Ребята узнают о деятельности волонтерского отряда "Action". Мероприятие пройдет в рамках всероссийского марафона #МЫВМЕСТЕ.

В регионе в профилактической деятельности участвуют более 600 волонтерских объединений. Опорным центром профилактического волонтерства является Областной центр профилактики и реабилитации.