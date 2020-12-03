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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Волонтеры покажут интерактивный спектакль детям-сиротам из Борков

Общество, 18:38 03 декабря 2020

Тюменский театр кукол

Интерактивный профилактический спектакль "Дорогою добра" покажут детям из Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки" специалисты Областного центра профилактики и реабилитации и волонтеры отряда "Action". Спектакль пройдет 4 декабря, сообщает региональный департамент социального развития.

Ребята познакомятся с театральной техникой управления куклами "гапит", попробуют себя в роли героев захватывающей истории, а также смогут помочь персонажам выбраться из сложных ситуаций. Главная героиня постановки - волонтер Алина, она расскажет ребятам о том, как важно помогать людям и не проходить мимо чужого горя. Ребята узнают о деятельности волонтерского отряда "Action". Мероприятие пройдет в рамках всероссийского марафона #МЫВМЕСТЕ.

В регионе в профилактической деятельности участвуют более 600 волонтерских объединений. Опорным центром профилактического волонтерства является Областной центр профилактики и реабилитации.

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# волонтеры , профилактика , спектакль

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