Клуб волонтеров "Мы вместе" создают в Тюменском районе

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Клуб волонтеров формируют в Тюменском районе в рамках всероссийской акции "Мы вместе". Участники муниципального образования пройдут обучение и получат электронные сертификаты.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор Молодежного центра "Поколение" Тюменского района Анастасия Левинова.

"Молодежный центр курирует обучение волонтеров, мы будем проставлять часы, подавать все сведения в область. Тесно сотрудничаем с комплексным центром социального обслуживания населения. Звонки поступают к ним в первую очередь, а они направляют нам часть заявок, в том числе и от тех, кто желает стать волонтером в период пандемии", - рассказала она.

Программа обучения волонтеров разработана региональными специалистами и состоит из двух этапов. Первый направлен на работу с экспертами регионального Геронтологического центра. Они расскажут об особенностях оказания помощи людям пожилого возраста. Второй – обучение на сайте Добро.ру. по поведению и оказанию помощи нуждающимся в пандемию.

Количество волонтеров, которые могут войти в клуб Тюменского района, не ограничено.

На сегодня в муниципалитетах Тюменского района трудятся 87 добровольцев, которые доставляют пенсионерам, которые с 16 ноября находятся на самоизоляции, продукты питания, лекарства, корреспонденцию. Примерно до пяти звонков принимают диспетчеры. Волонтеры предполагаю, что их будет больше. Зимой понадобится еще и помощь в чистке снега со дворов, добавляет Левинова.

По итогам работы волонтеров весной 2020 года семь жителей Тюменского района отмечены медалью президента РФ Владимира Путина за бескорыстный вклад в общероссийскую акцию "Мы вместе".

"В числе тех, кого отметили медалью, есть работающая молодежь, студенты, сотрудники социальной службы, Общественной палаты района. Церемония награждения пройдет в декабре", - говорит Анастасия Левинова.

Для тех, кто желает стать волонтером акции "Мы вместе" можно звонить на телефон диспетчера КЦСОН Тюменского района 8 (3452) 764 - 002.

Анжела Лебедева