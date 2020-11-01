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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольском районе звонки по доставке продуктов и лекарств принимают круглосуточно

Общество, 17:49 18 ноября 2020

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Диспетчерская служба центра социального обслуживания населения начала круглосуточную работу, сообщает администрация Тобольского района.

Такой график будет действовать в период режима повышенной готовности. Люди, находящиеся на обязательной самоизоляции, могут оставить заявку на доставку продуктов, лекарств, предметов первой необходимости. Заказы привозят волонтеры, которые работают в каждом сельском поселении.

Кроме того, диспетчеры принимают звонки с просьбами оказать психологическую помощь. Специалисты комплексного центра дистанционно проводят консультации по социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья. В онлайне занимаются пальчиковой, дыхательной и адаптивной гимнастикой.

Телефон диспетчерской службы центра социального обслуживания населения Тобольского района: 8 (3456) 22-22-32.

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# коронавирус , Тобольский район

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