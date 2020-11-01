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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменскому штабу помощи #МыВместе нужны добровольцы

Общество, 12:32 18 ноября 2020

molodejka-ishim.ru | Фото: molodejka-ishim.ru

Жители Тюменской области старше 18 лет могут стать добровольцами штаба #МЫВМЕСТЕ и помогать пожилым и маломобильным гражданам, сообщают организаторы.

Чтобы стать волонтером, необходимо пройти регистрацию или авторизоваться на сайте dobro.ru. После авторизации станут доступны ссылки для регистрации на проект и для прохождения обучающего курса.

"Затем с вами свяжется волонтер штаба и сориентирует, как действовать далее. Перед выполнением заявки добровольца обеспечат средствами индивидуальной защиты", - отмечают в штабе.

Мобильные группы волонтеров продолжат выполнять заявки от одиноких, пожилых и маломобильных граждан на покупку лекарств, продуктов или оплату коммунальных услуг.

Нуждающимся в помощи необходимо звонить на федеральную горячую линию по номеру 8-800-200-34-11. Полученные заявки обрабатывают в течение двух дней и передаются мобильным группам волонтеров.

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# волонтеры , штаб Мы вместе

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