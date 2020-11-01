  • 16 ноября 202016.11.2020понедельник
  • USD77,3262
    EUR91,3222
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Горячая линия по доставке продуктов и лекарств работает в Тобольске

Общество, 14:24 16 ноября 2020

static.tildacdn.com

Доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов для нуждающихся горожан организовали в Тобольске, сообщает городская администрация.

Оставить заявку волонтерам центра социального обслуживания населения могут одинокие граждане пожилого возраста, инвалиды, одинокие матери, воспитывающие детей до трех лет, неполные семьи, имеющие в составе детей-инвалидов. Волонтеры доставят нуждающимся продукты питания, предметы первой необходимости и лекарственные препараты. Покупки приобретаются за счет заказчика.

Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 8 часов 45 минут до 18 часов. Телефон: 8-3456- 24-12-00

Также на базе центра социального обслуживания населения действует горячая линия по вопросу мер социальной поддержки граждан: 8 919 959 19 80.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , короновариус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:54 16.11.2020Более трети жителей Тюменской области привиты от гриппа
14:32 16.11.2020КТ легких нужно делать по клиническим показаниям, считает тюменский специалист
14:24 16.11.2020Горячая линия по доставке продуктов и лекарств работает в Тобольске
14:22 16.11.2020Назван размер штрафов для предприятий общепита за нарушение санитарных норм