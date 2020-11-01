Горячая линия по доставке продуктов и лекарств работает в Тобольске

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Доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов для нуждающихся горожан организовали в Тобольске, сообщает городская администрация.

Оставить заявку волонтерам центра социального обслуживания населения могут одинокие граждане пожилого возраста, инвалиды, одинокие матери, воспитывающие детей до трех лет, неполные семьи, имеющие в составе детей-инвалидов. Волонтеры доставят нуждающимся продукты питания, предметы первой необходимости и лекарственные препараты. Покупки приобретаются за счет заказчика.

Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 8 часов 45 минут до 18 часов. Телефон: 8-3456- 24-12-00

Также на базе центра социального обслуживания населения действует горячая линия по вопросу мер социальной поддержки граждан: 8 919 959 19 80.