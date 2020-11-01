Заводоуковские волонтеры доставляют горожанам лекарства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

65 волонтеров входят в состав штаба "Мы вместе" в Заводоуковске. Это сотрудники учреждений спорта, молодежной политики и культуры. Осенью 2020 года они выполняют в основном заявки по доставке лекарств.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила координатор штаба "Мы вместе" Заводоуковского городского округа, специалист по работе с молодежью Светлана Малышева.

По ее словам, добровольцы стараются оперативно доставлять препараты. В этом плане учитывают территориальную составляющую, то есть распределяют заявки с учетом проживания волонтера и обратившегося жителя Заводоуковска.

"Штаб "Мы вместе" в Заводоуковском городском округе организован на базе Комплексного центра социального обслуживания населения. Работает круглосуточная телефонная линия. Ежедневно примерно по 10 и более звонков принимают работники кол-центра. С начала пандемии наши добровольцы обработали около 2 тысяч заявок. Люди нуждались в покупке продуктов питания, лекарств, в средствах индивидуальной защиты", - рассказала Светлана Малышева.

Волонтер штаба, сотрудник Центра развития детей и молодежи Заводоуковска Алексей Федосов отмечен медалью президента РФ за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции "Мы вместе". Ряд заводоуковских добровольцев награжден благодарственными письмами.

Анжела Лебедева