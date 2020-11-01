Тюменский штаб "Мы вместе" набирает волонтеров

| Фото: "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте

С вводом с 16 ноября обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и жителей, страдающих хроническими заболеваниями, в тюменском координационном центре штаба "Мы вместе" ожидают увеличения числа заявок. Значит, понадобится больше помощников.

Как рассказала агентству "Тюменская линия" специалист координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Надежда Герасимова, волонтеры еженедельно выполняют до 30 заявок, помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья.

"Сейчас штаб работает в дистанционном формате: заявки поступают на горячую линию, на платформу ОНФ. Мы их выгружаем, обрабатываем и передаем мобильным волонтерам для выполнения в свободное от работы и учебы время. Как правило, исполняем просьбы заявителей за сутки, полтора дня. Чаще всего к добровольцам обращаются по поводу доставки лекарств и продуктов. Гораздо реже просят забрать из больницы или отвезти в больницу вещи",- уточнила она.

По словам Надежды Герасимовой, сейчас на постоянной основе помощь горожанам оказывают до 15 волонтеров, в числе которых студенты и работающие тюменцы.

"Волонтеры очень нужны, особенно мобильные группы, которые смогут выезжать на заявки. Ждем звонки от желающих помочь по телефону 8(3452)29-03-01. Подать заявку на участие в волонтерской деятельности можно также на площадке Добро.ру", - сказала Надежда Герасимова.

Напомним, что пенсионеры могут обратиться за помощью по телефонам 8-800-201-41-41 и 8-800-200-34-11.

Татьяна Ковалева