Медали президента РФ получили голышмановские волонтеры

администрации Голышмановского округа администрации Голышмановского округа

Шесть активистов штаба "Мы вместе" Голышмановского городского округа получили медаль президента РФ за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции "Мы вместе". Церемония чествования прошла в администрации округа 9 ноября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила управляющая делами администрации Голышмановского округа Наталья Шахова.

Среди получивших медаль президента – люди, которые работали с начала пандемии коронавируса и продолжают оказывать помощь голышмановцам. Это специалисты молодежного центра: Иван Попов, Евгений Дьяченко и Елена Воронова, она же депутат округа, преподаватель школы искусств Денис Парфенов, учитель школы №2 Елена Черепкова и специалист комплексного центра социального обслуживания Салтанат Байтокова.

Это люди разного возраста, профессий, но объединенные общей идеей. Глава округа Александр Ледаков во время вручения памятных медалей и грамот отметил высокую роль волонтеров. Он поблагодарил их за неравнодушие, бескорыстный труд, доброе сердце и обеспечение поддержки тем, кто в этом нуждается.

По словам Натальи Шаховой, с апреля 2020 года в Голышмановском округе добровольцами штаба "Мы вместе" работали более 100 человек. Они выполняли ежедневно до 30 заявок. С октября в штабе заняты 60 волонтеров, которые получают по два-три звонка в сутки. Оперативно доставляют нуждающимся лекарства, продукты питания и другое.

Анжела Лебедева