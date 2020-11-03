Проект волонтерской помощи медработникам реализуют в России

| Фото: мывместе2020.рф | Фото: мывместе2020.рф

Проект по дополнительным мерам поддержки здравоохранения стартует в пилотных регионах в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, сообщают организаторы.

Задача проекта – помочь максимально большому числу людей, распределить добровольческие ресурсы с учетом специфики различных видов помощи и реальных потребностей населения.

Определены наиболее востребованные в регионах направления волонтерской работы, лучшие добровольческие и общественные практики. Добровольцы будут помогать с организацией транспорта для медиков и пациентов, доставкой лекарств, помощью в медицинских организациях и кол-центрах и других направлениях работы.

Проект по организации комплексной системной волонтерской помощи медицинским работникам разработан Министерством здравоохранения России, ВОД "Волонтеры-медики" и ОНФ.