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Проект волонтерской помощи медработникам реализуют в России

Общество, 18:16 03 ноября 2020

мывместе2020.рф | Фото: мывместе2020.рф

Проект по дополнительным мерам поддержки здравоохранения стартует в пилотных регионах в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, сообщают организаторы.

Задача проекта – помочь максимально большому числу людей, распределить добровольческие ресурсы с учетом специфики различных видов помощи и реальных потребностей населения.

Определены наиболее востребованные в регионах направления волонтерской работы, лучшие добровольческие и общественные практики. Добровольцы будут помогать с организацией транспорта для медиков и пациентов, доставкой лекарств, помощью в медицинских организациях и кол-центрах и других направлениях работы.

Проект по организации комплексной системной волонтерской помощи медицинским работникам разработан Министерством здравоохранения России, ВОД "Волонтеры-медики" и ОНФ.

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# волонтеры , здравоохранение , медики , штаб Мы вместе

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