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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ноябрьске волонтеры помогли маме новорожденного

Общество, 17:53 29 октября 2020

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Волонтерский штаб Ноябрьска на Ямале помог женщине с COVID-19.

Как рассказали волонтеры МыВместе, пациентка попала в больницу будучи беременной и проходила назначенное лечение. После рождения малыша врачи приняли решение оставить ее в госпитале, а ребенка перевести под наблюдение в клинический перинатальный центр.

Молодая мама через соцсети нашла контакты волонтеров и попросила приобрести для новорожденного памперсы, влажные салфетки и другие необходимые принадлежности. В Ноябрьске у нее нет близких и знакомых, так как она поступила в госпиталь из другого города.

"Несмотря на то, что уже был вечер, наши ребята сработали оперативно. Все купили и отвезли. Товары для новорожденного были переданы сотрудникам медицинского учреждения. После отработки заявки связались с мамочкой. Она нас благодарила, а потом, по голосу было слышно, даже расплакалась. Мы рады, что удалось ей помочь", – рассказала координатор штаба Милана Зандукаева.

Единый телефон горячей линии, по которому можно позвонить и попросить помощи волонтеров: 8-800-200-34-11.

В Тюменской области работает единый телефон консультационного пункта — 8-800-201-41-41. Звонки принимают ежедневно с 8 до 17 часов от всех жителей региона. При центрах социального обслуживания в муниципалитетах созданы диспетчерские пункты

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