В Заводоуковске волонтеры-соцработники приходят на помощь пенсионерам

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Пенсионеры, которые с 16 ноября находятся на самоизоляции, звонят на телефон диспетчерской службы. Просят доставить лекарства, продукты. Ажиотажа, который был весной, в начале пандемии, не наблюдается.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказала директор Комплексного центра социального обслуживания населения Заводоуковского городского округа Светлана Мезенцева.

"Механизм доставки продуктов питания налажен. Весной пенсионеры были активны, до 30 звонков в сутки обрабатывали волонтеры. Доставляли продукты, маски. Более 3 тысяч 600 одноразовых масок раздали, потом еще тысячу масок разнесли нуждающимся. Сейчас никакого ажиотажа вокруг доставки продуктов, лекарств нет", - рассказала она.

32 добровольца центра задействованы в работе с пенсионерами. Доставку ведут по принципу соседского волонтерства.

Многоканальный телефон волонтеров-соцработников: 2 16 59. В вечернее время идет переадресация на телефон дежурного диспетчера.

Помимо взаимодействия с пожилыми жителями округа в центре соцобслуживания реализуют акции по поддержке малообеспеченных граждан. Акцию по сбору продуктов питания объявили специалисты центра 18 ноября. Она направлена на поддержку многодетных семей и семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. В первую очередь от жителей округа ждут фасованные продукты: крупы, макароны, подсолнечное масло и другое.

"Охотно отзываются на призыв – участвовать в акции – сотрудники городской администрации, центра социального обслуживания. Летом представители таджикской диаспоры раздали продуктовые наборы в Новой Заимке - более 70 и в Заводоуковске передали 400 семьям. Акций по поддержке населения в течение года проводим много. Люди откликаются, стараются друг другу помогать", - сказала Светлана Мезенцева.

Анжела Лебедева