В Тобольске создают базу добровольцев для помощи горожанам
Базу добровольцев, желающих помочь нуждающимся людям, создают в Тобольске.
Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель Ресурсного центра поддержки СО НКО Тобольска Наталья Пангина, простая помощь по хозяйству требуется одиноким пожилым тоболякам и людям с ограниченными возможностями здоровья.
"Накануне акции "Щедрый вторник" мы пообщались с центром социального обслуживания населения. Оказалось, что к ним поступают обращения, которые они не в состоянии выполнить. Например, почистить снег в частном доме, починить розетку, переставить мебель, провести мелкие ремонтные работы по дому. Такая помощь сейчас очень востребована", - отметила Наталья Пангина.
В результате появилась идея создать в городе базу тоболяков-добровольцев, которые смогут постоянно или разово оказывать посильную помощь нуждающимся. Всех добровольцев занесут в специальную базу и при поступлении заявок будут предлагать варианты добрых дел с учетом их возможностей.
Тоболяки, желающие стать добровольцами, могут написать в группу СО НКО во ВКонтакте или позвонить по телефону: 8-982-905-60-79.
Евгений Новоселов