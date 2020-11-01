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В Тобольске создают базу добровольцев для помощи горожанам

Общество, 17:18 19 ноября 2020

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Базу добровольцев, желающих помочь нуждающимся людям, создают в Тобольске.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель Ресурсного центра поддержки СО НКО Тобольска Наталья Пангина, простая помощь по хозяйству требуется одиноким пожилым тоболякам и людям с ограниченными возможностями здоровья.

"Накануне акции "Щедрый вторник" мы пообщались с центром социального обслуживания населения. Оказалось, что к ним поступают обращения, которые они не в состоянии выполнить. Например, почистить снег в частном доме, починить розетку, переставить мебель, провести мелкие ремонтные работы по дому. Такая помощь сейчас очень востребована", - отметила Наталья Пангина.

В результате появилась идея создать в городе базу тоболяков-добровольцев, которые смогут постоянно или разово оказывать посильную помощь нуждающимся. Всех добровольцев занесут в специальную базу и при поступлении заявок будут предлагать варианты добрых дел с учетом их возможностей.

Тоболяки, желающие стать добровольцами, могут написать в группу СО НКО во ВКонтакте или позвонить по телефону: 8-982-905-60-79.

Евгений Новоселов

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# добровольцы , Тобольск

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